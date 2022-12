Patric, siparietto durante l’allenamento con Bertini – FOTO

Patric, il difensore sui social pubblica un post dove si ritrae insieme al compagno di squadra Marco Bertini durante l’allenamento

La Lazio di Sarri ha ripreso ad allenarsi per preparare la seconda parte di stagione che inizierà dopo il mondiale. Non manca l’ironia a Formello, come dimostra la foto pubblicata su Instagram da Patric che si ritrae insieme a Bertini.

Il difensore biancoceleste nel post aggiunge la didascalia: «Se riesci a lavorare con il sorriso, meglio»