Patric, il retroscena sul rigore di Immobile: «Una reazione spontanea» Le parole del difensore biancoceleste

Patric, difensore della Lazio, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro il Bologna, 11^ giornata di campionato. Le sue dichiarazioni.

RIGORE DI IMMOBILE CON LA FIORENTINA – «Io sono uno molto passionale, certe volte faccio cose che non mi appartengono. Quando mi rivedo mi vergogno anche. Quindi non lo so perché l’ho fatto, ma è stata una reazione spontanea. È stato bellissimo vedere la gente esplodere al momento del gol»

