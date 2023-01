Patric su Mihajlovic: «Si vedeva che viveva tanto per il calcio»

Il difensore della Lazio alla vigilia della partita di domani col Bologna ricorda Sinisa Mihajlovic. Le sue parole

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio, Patric, ricorda Mihajlovic alla vigilia della sfida col Bologna

RICORDO DI MIHAJLOVIC – «Per noi è sempre stato difficile battere il Bologna di Mihajlovic in casa loro, mi ricordo un paio di sconfitte e si vedeva come Sinisa viveva il calcio da bordocampo. Conosciamo tutti la sua grande carriera da calciatore, poi da allenatore si vedeva che trasmetteva certe cose alla squadra. Mi ricordo soprattutto la fame e la rabbia che aveva dentro, caratteristiche che a me piace molto. Si vedeva che viveva tanto per il calcio».