Lazio, Patric: «Correa mi ha fatto uno scherzo, mi alleno sempre»

Il difensore della Lazio ha tenuto una live su Instagram dove ha raccontato il regalo fatto da Correa per il suo compleanno

Patric sta vivendo questa quarantena da solo a Roma e per cercare di passare il tempo, oggi ha tenuto una live su Instagram.

Il difensore della Lazio ha raccontato: «Mi alleno ogni giorno. Seguo le schede che mi manda il club e quelle del mio preparatore personale. Faccio il meglio, ma è un po’ complicato. Spero di tornare presto in campo e che il campionato termini e tutto questo finisca presto. Adekanye? È un personaggio, mai visto (ride, ndr). L’inno lo so, ma non mi va di cantarlo».

L’ANEDDOTO DEL REGALO DI COMPLEANNO – Il numero 4 biancoceleste, oltre a spiegare ai followers presenti il suo amore per il flamenco, ha rivelato l’aneddoto del regalo fattogli da Correa per il compleanno: «Non ho mai avuto un cane ed è stato il mio compleanno. Quando andavo a trovare il Tucu, avevo un po’ di paura dei suoi cani, sono troppo grandi. Lui è innamorato, a me non piace troppo averli. Il cane è come un figlio, devi stargli dietro. Mi ha detto «Voglio regalarti un cane per il tuo compleanno». E io gli ho risposto: «No, manco morto». Lui mi ha detto che l’aveva comprato, che l’aveva pagato un sacco di soldi e che mi sarebbe arrivato tra due settimane. Ieri mi hanno portato questo cane, lo vedevo grande, non mi sembrava avesse quattro mesi. Ci sono stato insieme tutto il pomeriggio. Non mi sembrava normale che mi portasse già la pallina, pensavo che fosse super intelligente. Ho pubblicato una foto su Instagram per ringraziare Correa. Mi ha chiamato e mi ha detto: «Fratello, era uno scherzo. Il cane ha quattro anni e si chiama Cesare»».