Patric: «Dispiaciuto per l’infortunio, ma felice di questa parte di campionato»

Patric ha salutato il suo 2022 calcistico, fissando l’appuntamento per il nuovo anno: il messaggio social

L’anno di Patric non si è concluso nei migliore dei modi: l’infortunio al ginocchio non gli ha dato la possibilità di aiutare la squadra, ma l’appuntamento è già fissato per il 2023. Il difensore infatti non si è perso d’animo e su Instagram ha voluto mandare un messaggio ai tifosi biancocelesti:

«Sono dispiaciuto per il mio infortunio dell ultimo mese, ma sono molto felice per la grandissima prima parte di stagione della mia squadra!! Ci vediamo a Gennaio, più forti di prima!».