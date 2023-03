Patric a DAZN: «Sappiamo quanto valgono questi tre punti». Le dichiarazioni del difensore della Lazio

Patric, difensore della Lazio, ha parlato a DAZN prima del match col Bologna.

Le sue parole: Tre punti? Peserebbero come tutto l’anno, ma per come si è messa la classifica sappiamo che abbiamo poco margine di errore e quanto sono importanti i tre punti. Qui è tosta ed è sempre difficile giocare.

Il difensore ha parlato anche a Lazio Style Channel: Sappiamo dell’importanza della partita, il margine di errore a questo punto della stagione è minimo se vogliamo rimanere in alto. Conosciamo la difficoltà dell’avversario e di giocare in questo stadio. Credo sia difficile avere calciatori sempre pronti anche quando si gioca meno. Questo aspetto mette in mostra la grande umiltà di calciatori di questo tipo che a volte non vengono tenuti in considerazione a dovere. Sarà una partita difficile sia sotto il punto di vista atletico che tecnico perché il Bologna ha calciatori di livello. dovremo stare attenti in entrambe le fasi del gioco.