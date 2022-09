Patric: «Ormai sono un laziale in più. Ora non perdiamo le certezze maturate»

Al termine della gara tra Lazio e Napoli, è Patric a commentare il risultato per i microfoni della radio ufficiale

Per i microfoni di Lazio Style Radio, è Patric a commentare la gara contro il Napoli. Le sue parole:

RAMMARICO – «Venivamo anche da un pareggio amaro, ma la squadra aveva fatto una buona partita. L’inizio di stagione è positivo, ma non ci deve togliere certezze. A volte non devi sempre giocare bene per vincere, ogni tre giorni non è facile fare sempre lo stesso gioco».

LEADER – «Ero da solo, è stato un peccato che non è arrivata la palla: Pedro ci ha provato. Sono otto anni che sono qui, ogni anno cerco di crescere ed aiutare la Lazio, ormai sono un laziale in più. Voglio portare questa squadra in alto».

FEELING CON ROMAGNOLI – «Molto bene, Alessio è un ragazzo eccezionale: umile e con tanta voglia di lavorare. Una sorpresa come persona e come calciatore. Con lui mi trovo bene nei movimenti, siamo simili e facciamo le cose allo stesso ritmo. Importante per noi, cerchiamo di fare per tutto l’anno come stiamo facendo adesso».

PROVEDEL – «Ivan sta facendo un campionato a grandissimo livello. Grande peccato per oggi, ci tenevamo tanto a questa gara, ma complimenti a lui perchè siamo veramente sorpresi di questo rendimento».

NAPOLI – «Tabù? Stupido non parlare della realtà, in questi anni ci ha battuti spesso, ma c’è rammarico perchè in queste ultime due partite siamo stati in campo. Se la chiudi, un evento positivo te la può far vincere. Ora guardiamo avanti, ogni tre giorni ci sarà una partita e non possiamo pensare troppo».

EPISODI – «Nel calcio di oggi sono fondamentali: a volte si può vincere anche giocare male. A noi piace giocare bene e far divertire, ma a volte siamo più stanchi, giochiamo sporco. Lazzari? Intanto dammi il rigore, poi facciamo i conti».

EUROPA – «Importante partire bene».