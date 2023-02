Patric: «La Lazio ora è una squadra europea, possiamo giocarcela ovunque». Le parole del difensore della Lazio

Patric, difensore della Lazio, ha parlato a margine dell’evento che ha visto l’intitolazione del parco di Via Vezio Crisafulli ad Umberto Lenzini.

Il difensore, squalificato in Conference, ha preso la parola: E’ un piacere essere qua per un giorno così importante. Sono molto contento di questo riconoscimento a un personaggio che fa parte della storia. E’ un momento buono perché la squadra è in crescita. Siamo in lotta per la Conference, vedremo domani. Sicuramente la squadra è pronta anche con le assenze che ha, continuiamo a lottare fino alla fine. La Lazio è diventata una squadra europea, ogni anno giochiamo competizioni a questi livelli e siamo abituati a giocarne due o tre contemporaneamente. Abbiamo una rosa ampia e possiamo giocarcela ovunque“.