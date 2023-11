Patric: «Castellanos? Un giocatore che ha tanto da dare» Le parole del difensore biancoceleste

In una lunga intervista a Radio Radio, Patric, centrale della Lazio, si è raccontato:

NUOVI ARRIVATI- «Castellanos è un giocatore con molto carattere e fame. Tanto da dare e penso che ci può aiutare tanto sia a livello realizzato sia a livello difensivo. Guendouzi è un altro simile, ci dà tanta energia e carattere in mezzo al campo. Abbiamo bisogno di giocatori che sono così che si prendono le loro responsabilità, su cui puoi contare. Kamada ha un grandissimo talento, non sta avendo tanto spazio ma ci può aiutare tantissimo. Rovella è un vertice basso di quelli che piacciono a me, sta sempre ben posizionato e penso che sia fortissimo. Crescerà e sarà anche forte per la Nazionale. Ci sono giocatori che si adattano più facilmente e altri che ci mettono più tempo, Isaksen ha un talento incredibile. Calcia bene in porta. Adesso c’è Felipe che è fondamentale, ma dirà la sua in futuro»

