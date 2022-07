Patric arrivato in Paideia: al via le visite mediche

In Paideia è oggi il turno di Patric: per il centrale fresco di rinnovo visite mediche prima della partenza per il ritiro di Auronzo

Continua il via vai dei calciatori della Lazio in Paideia per le visite mediche. Oggi è il turno di Patric: il difensore fresco di rinnovo fino al 30 giugno del 2027 è arrivato pochi minuti fa.

L’iter del protocollo medico servirà al centrale per ottenere l’idoneità e recarsi così ad Auronzo, pronto per iniziare la sua seconda stagione agli ordini di Maurizio Sarri.

Ore 8.30 – Patric arrivato in Paideia per la visite mediche