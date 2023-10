Patric a Sky: «I risultati arriveranno, la squadra sta lavorando alla grande»

Patric, il biancoceleste a pochi minuti dalla sfida di Champions con il Celtic ha rilasciato a caldo alcune dichiarazioni

Ormai ci siamo l’attesa è ormai agli sgoccioli, la Lazio torna in campo per prendere i primi tre punti in Champions e risollevare il morale. A pochi minuti dalla partita, ai microfoni di Sky Patric ha esternato a caldo alcune dichiarazioni sul futuro del club e sulla sfida con il Celtic

PAROLE – Ho avuto la fortuna di venire qui un paio di volte sia con la Lazio che con il Barcellona. C’è un’atmosfera incredibile, dobbiamo affrontare la partita al meglio, loro giocheranno le proprie carte ma siamo preparati. Dobbiamo concentrarci su quello che stiamo facendo, i risultati sono il frutto di quello che fai in campo. La squadra sta lavorando bene, vedrete che i risultati arriveranno. Il Celtic? Hanno giocatori veloci sulla trequarti, sono una bella squadra ma siamo qua per vincere e prendere i tre punti