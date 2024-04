Patric a LSC: «Adesso non dobbiamo fermarci e con la Juve ci dobbiamo credere»

Patric, lo spagnolo commenta la bella vittoria di oggi pomeriggio del Ferraris e si proietta cosi sulla gara con la Juve

Al termine della bella vittoria di oggi pomeriggio della Lazio con il Genoa di Gilardino, Patric ai microfoni di Dazn commenta il successo contro il grifone

PAROLE – Siamo e sono contento per questa settimana speciale. Felice di tutto? Ancora no, a fine stagione te lo dirò. Vittoria importante, ma dobbiamo ancora andare avanti, siamo lì e possiamo dire tanto. Adesso non ci possiamo fermare se vogliamo stare lassù, un successo pesante e difficile. Pensiamo già alla prossima, vogliamo dire la nostra. Juventus? Adesso dovremo riposare bene, dopodiché dovremo concentrarci sul credere. Dobbiamo crederci, insieme alla nostra gente, fino alla fine. Cosa accadrà non lo so, ma questa dev’essere la chiave della partita e così ci dobbiamo approcciare al match

Primo e secondo tempo? Abbiamo perso un po’ le misure, loro hanno fatto una sfida molto aggressiva. Non abbiamo trovato gli spazi che volevamo. Il terreno di gioco non era buono e non riuscivamo a fare le nostre giocate. Nel secondo tempo hanno abbassato il ritmo, è stato importante comunque non subire gol neanche nella prima frazione di gioco. Lì siamo usciti noi, loro arrivavano in ritardo. Alla fine dei conti la cosa più importante è conquistare tre punti