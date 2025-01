Pastore: «La Lazio gioca talmente bene che diventa presuntuosa e pecca di ottimismo. E sul mercato...»

Le parole del giornalista, Giuseppe Pastore, sul rendimento della Lazio e sui movimenti di mercato del club

Giuseppe Pastore, durante l’ultima puntata di “Fontana di Trevi” di Cronache di Spogliatoio si è espresso sulla Lazio. Ecco di seguito le sue parole

PAROLE- «La Lazio ancora una volta si è fatta sorprendere nei primi venti minuti, come nel derby. Gioca talmente bene che diventa presuntuosa e pecca di ottimismo, ogni tanto bisogna sporcarsi le mani. Non capisco perché non giocasse Rovella, anche se stanchissimo. La Lazio ha enorme bisogno di mercato! Incredibile che la Lazio non abbia ancora comprato nessuno in una stagione in cui è quarta. Poi gli son rimasti tre centrali di difesa, due centrali di centrocampo, sui terzini hanno richiamato Hysaj che era fuori lista. Incredibile che abbia comprato Ibrahimovic ex Frosinone in uno dei ruoli in cui è più coperta. Peggio di Milan e Juve il mercato invernale della Lazio. Ora forse arriva Casadei che sarebbe molto utile, ma siamo al 28 gennaio, bisognava intervenire prima. Un mio amico laziale mi diceva che sembra la prima stagione di Petkovic, quando andò bene fino a Natale poi a causa di mancati rinforzi a gennaio crollò, a prescindere dalla vittoria della Coppa Italia contro la Roma. È prima anche nel girone di Europa League! »