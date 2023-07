Pastorello: «Pereyra? E’ un calciatore che piace ai club per la sua duttilità tecnica»

Pastorello, il manager di Pereyra che piace molto anche alla Lazio rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo assistito

Uscito dalla sede dell’Inter, il manager di Pereyra Federico Pastorello rilascia alcune dichiarazioni riguardo il suo assistito che piace anche alla Lazio

PEREYRA – Diciamo che è un giocatore che piace anche per la sua duttilità tecnica. Non è un segreto che è una delle opzioni per l’Inter. Poi dopo bisognerà vedere nei prossimi giorni