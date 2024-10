Pastore sulla Lazio: «La squadra ha un gioco riconoscibilissimo e inoltre...»

Pastore, il giornalista esprime il suo parere sulla squadra di Baroni alla luce della brillante stagione iniziata quest’anno

Intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, il giornalista Pastore si esprime sulla Lazio rilasciando alcune considerazioni a riguardo. Ecco le sue impressioni sui biancocelesti

PAROLE – Pedro è un giocatore magnifico e la Lazio è una bella squadra. Chissà quanto riuscirà a tenere questi ritmi molto alti. È una delle formazioni più riconoscibili del campionato, per come ti viene a prendere alta e trova subito lo scarico. In tre mesi ha preso i nuovi codici più velocemente delle altre, come la Juventus per esempio. Baroni si sta prendendo soddisfazioni importanti e meritate a sessant’anni