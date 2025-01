Pastore: «Rovella? La scelta di Baroni di escluderlo domenica non l’ho capita e non mi è piaciuta, vi dico perchè»

Pastore, il noto giornalista si esprime in esclusiva a Lazionews24 riguardo i temi sui biancocelesti focalizzandosi su Rovella

Ai microfoni di Lazionews24 in esclusiva, è intervenuto il giornalista Pastore il quale si esprime sui temi relativi ai biancocelesti focalizzandosi con parole forti e chiare sulla scelta di Baroni di non schierare con la Fiorentina Rovella

ROVELLA – «Questa mossa non mi è piaciuta molto, poteva far riposare Rovella giovedì in Europa League e non in uno scontro diretto. Infatti, all’intervallo è stata fatta marcia indietro. Non esiste Lazio senza Rovella in questo momento, perché è un giocatore chiave e che non ha sostituti in rosa. Non ha nemmeno grandi eguali in Serie A, non ci sono tanti registi che stanno facendo bene come Rovella: non ce l’ha la Juve, non ce l’ha il Milan. È un giocatore prezioso, da Nazionale, che sta facendo una stagione ottima. Ogni squadra ha dei giocatori indispensabili e Rovella, per la Lazio, è uno di questi. Farne a meno in una partita come quella di ieri mi ha colpito».