Pastore sugli Azzurri: «Sfavoriti contro la Norvegia? Tutto passerà da noi però, hanno un grosso punto debole...»

Pastore, noto giornalista, ha rilasciato un’intervista dove parla della prossima sfida degli Azzurri contro la Norvegia e di altro ancora! Le sue parole

Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com sull’attualità della Serie A (e quindi anche della Lazio) e non solo. Infatti il noto volto di Cronache di Spogliatoio ha rivelato alcune considerazioni in vista dei prossimi impegni della Nazionale contro la Norvegia. Il suo parere:

«L’Italia non può mai essere sfavorita contro la Norvegia. La Norvegia ha tra tre / quattro buonissimi giocatori, molto forti ma l’Italia è più forte. Avere paura della Norvegia è un segnale del pessimismo che avvolge la Nazionale; d’altra parte non ci andiamo da due anni quindi si può capire. Penso che tutto passi da noi però, dalla scelte di Spalletti, dalla preparazione della partita che arriverà in un periodo dell’anno in cui – ecco per esempio se l’Inter arrivasse in finale di Champions – arriveremo a giocarci una partita con tutta la stanchezza degli interisti in Europa. Questo è un tema che va valutato, ecco. Non sono tante, sono tre o quattro ma – se prima ti parlavo di spareggio tra Inter e Napoli (ride, ndr) si giocherebbe forse a ridosso di Italia-Norvegia e non è una bella notizia. Ma penso che siamo più forti, si può anche andare lì a pareggiare; abbiamo un ritorno in casa a Novembre. Non bisogna andare lì per vincere a tutti i costi. L’Italia, pur giocando male, contro la Germania è una squadra che le ha fatto quattro gol in due partite giocando anche un calcio piacevole per almeno 90 minuti su 180. La Norvegia ha parecchi punti deboli, in difesa soprattutto».

