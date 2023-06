Foggia-Lazio, l’ex si candida come ds: «Piazza bellissima, sarebbe un sogno»

Pasquale Foggia, DS svincolato ed ex calciatore della Lazio, ha aperto al ritorno nella Capitale: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW, Pasquale Foggia, accostato alla Lazio come possibile nuovo DS al posto di Tare, ha aperto al ritorno nella Capitale dopo l’esperienza da calciatore:

«Io in orbita Lazio? Mi sento in orbita di campo. Ho tanta voglia ed energie. Non vedo l’ora di ricominciare. In virtù di questo ultimo anno ho voglia di ributtarmi dentro con il giusto progetto. La Lazio è il sogno di tanti direttori. È una piazza bellissima che ho vissuto da calciatore. So cosa vuol dire assaporare, sentire quell’ambiente. A prescindere da tutto, sono e resterò sempre legato alla Lazio».