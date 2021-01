Pasalic: «Speravo di vivere un altro rientro. Gomez? Gli auguro il meglio»

Mario Pasalic ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro la Lazio: le parole del centrocampista

GOMEZ – «Non è più qua, gli auguro il meglio. Dobbiamo guardare avanti, oggi non è andata come in Coppa Italia. Siamo stati poco concentrati alla fine, potevamo anche pareggiare ma ora guardiamo avanti alla Coppa Italia che è un grande obiettivo»

RIENTRO – «Ero più di due mesi fuori, ho sofferto. Ero tranquillo per come vedevo giocare la squadra, con tante vittorie. Speravo di tornare con un rientro migliore ma guardiamo avanti».

CONCORRENZA – «Siamo tanti davanti, il mister ha tante scelte con giocatori con caratteristiche diverse. Ognuno darà il massimo con le proprie caratteristiche».

VOGLIA DI VINCERE – «La Coppa Italia è un grande obiettivo, ovvio che vogliamo vincere dopo questi 3-4 anni che stiamo dimostrando un bel calcio, sarebbe bello vincere qualcosa»