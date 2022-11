Partita per la Pace, Immobile e Lotito incontrano il Papa per uno scambio di doni FOTO

Partita per la Pace, Immobile e Lotito al Vaticano per una consegna speciale di doni: le immagini della società

Una serata dedicata a Maradona, benedetta da Papa Francesco. Allo Stadio Olimpico di Roma, alcune vecchie glorie del calcio si stanno sfidando per una gara importantissima: la Partita per la Pace. Prima del calcio di inizio Claudio Lotito, Ciro Immobile, Mattia Zaccagni e Miro Klose hanno incontrato il Santo Padre per uno scambio di doni: la maglia del San Lorenzo e una palla di pezza.

La società ha immortalato e condiviso questi momenti importanti: