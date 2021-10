Parolo: «Sono d’accordo con Sarri. Alla Lazio non c’è la mentalità vincente»

Marco Parolo, ex centrocampista e capitano biancoceleste, ha commentato l’avvio di stagione della Lazio di Sarri

Marco Parolo, ex centrocampista e capitano biancoceleste, adesso opinionista a Dazn ha commentato l’avvio di stagione della Lazio di Sarri ai microfoni di CittacelesteTv.

«Nel momento in cui ho deciso di smettere, ho sentito che quello era il momento giusto per farlo. Siamo stati sfortunati al momento dell’addio, perché allo stadio non c’era il pubblico. La sera del derby ho capito per la prima volta quanto la gente mi amasse; è stato un gesto spontaneo, e per questo ancor più apprezzato. Alla fine, mi sono anche commosso. Non credo che nella Lazio non ci siano giocatori adatti per attuare il modulo di Sarri: quando uno è giocatore, sa adattarsi a qualsiasi tipo di modulo. Alla Lazio manca la mentalità vincente. In questo ha ragione Sarri. Io lo posso dire perché sono stato a Formello fino a qualche mese fa. La mentalità alla Lazio deve essere costruita. Noi non eravamo un gruppo vincente».