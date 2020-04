Race For The World, Parolo su Immobile: «È più teso oggi che per un rigore…»

Parolo è intervenuto durante il Gran Premio virtuale, Race For The World, per sostenere uno dei concorrenti: Immobile

Un commentatore d’eccezione per la «Race For The World», Marco Parolo. Il centrocampista, è intervenuto per commentare la prestazione di un concorrente d’eccezione: Ciro Immobile. Ecco le parole del giocatore:

«Sta studiano la tattica giusta per ripartire ora gli diamo qualche dritta. Ho appena finito l’allenamento. Ciro era più teso per questo evento che per battere un rigore al novantesimo. Lui è migliorato tantissimo, abbiamo fatto una gara vera di go-kart e mi ha battuto. Vediamo come si comporta qui con l’assetto nuovo, ma penso che ora della gara sarà prontissimo. Non dormirà la notte per preparai per la gara di domenica».