Parolo racconta: «Quando con la Lazio giocammo con il Bayern Monaco rimasi colpito da questo giocatore»

Parolo, l’ex biancoceleste rivela quale giocatore gli impressionò in una partita della Lazio contro il Bayern Monaco

Ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, ha parlato Marco Parolo il quale rivela un curioso aneddoto nel descrive un calciatore che gli impressionò

CENTROCAMPISTI FORTISSIMI – Kimmich. Mi ha impressionato il dinamismo e l’intelligenza. Fa tutto bene e corre tanto. Dopo Lazio-Bayern Monaco ho visto i dati, era dappertutto. E’ un cardine del club e della nazionale. Metto Verratti, mi ha impressionato la tranquillità e la pulizia. Ci metto lo strapotere fisico di Yaya Touré abbinato alla tecnica. Kantéera impressionante, Bellingham giocatore totale. Ci ho giocato anche con la Lazio, anche se aveva sbagliato tanto. Un 17enne con quella personalità mi ha colpito tanto. C’è Ballack che è il mio prototipo di centrocampista, c’è Pogba che aveva i tentacoli e dominava. Metto Pirlo perché in Nazionale potevi dargli qualsiasi pallone e lui lo ripuliva. MI ha salvato spesso. Poi Lampard e Gerrard i primi due. Box to box con inserimento e tiro da fuori. Steven per me è il migliore in assoluto

MODRIC-KROOS- CASEMIRO O XAVI-INIESTA-BUSQUETS Il trio del Real. E’ il centrocampo perfetto. Poi per me Kroos è il più forte degli ultimi 20 anni. Sono innamorato