Parolo: «Questo il ricordo più bello alla Lazio. Ruolo in società? In futuro...»

Marco Parolo ha risposto ad alcune domande fattegli sulla pagina Instagram “Storie di Lazio“. Queste le parole dell’ex centrocampista della Lazio.

RICORDO PIU BELLO CON LA MAGLIA DELLA LAZIO – «A pelle è il ritorno da Napoli dopo che centrammo il terzo posto, la festa che ci fu a Formello alle quattro di mattina con tutto il centro sportivo pieno è stata un’emozione incredibile».

RUOLO IN SOCIETÀ – «Ora non potrò mai farlo, ho troppo rapporto con i miei compagni e con chi c’è lì. Ringrazio la Lazio per tutto quello che ha fatto per me e tutto il popolo biancoceleste che mi ha sopportato e supportato. In futuro non si sa mai anche se devo ammettere che a DAZN mi diverto e quindi continuo così».

GIOCATORE PIÙ FORTE CON CUI HA GIOCATO – «Felipe Anderson il primo anno ha fatto tre mesi al massimo. Non avevo mai visto determinate giocate e decidere le partite come ha fatto lui».