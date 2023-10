Parolo:  «Lazio più forte della Roma? Sono sicuro, fino al derby…»

Non ha dubbi Marco Parolo, l’ex giocatore della Lazio ha detto la sua sulla squadra di Sarri ed i rivali della Roma

Anche Marco Paolo è rimasto a dir poco entusiasmato dalla vittoria della Lazio di ieri sera contro il Sassuolo. A DAZN l’ex centrocampista ha detto la sua sulla prossima gara dei capitolini contro la Fiorentina e su chi (tra i biancocelesti e la Roma) arriverà con più punti in classifica al prossimo derby.

LAZIO VS ROMA – «Sarà interessante, perché per come sono strutturate le due squadre a livello di gioco, il modo di giocare della Lazio si sposa bene con quello della Fiorentina. Per caratteristiche, lasceranno tanti spazi».

CHI AVRÀ PIÙ PUNTI TRA LAZIO E ROMA – «Fino al derby, la Lazio può farne più della Roma».