Parolo ne è sicuro: «Immobile? Ciro tornerà quello di prima»

Parolo, l’ex centrocampista rilascia alcune dichiarazioni su Immobile che non riesce a trovare il gol dalla trasferta di Lecce

Il momento per Immobile è delicato, il gol manca dalla trasferta persa contro il Lecce, anche se c’è da tener presente che l’attaccante biancoceleste è stato assente per infortunio. Non ci sono dubbi che il capitano tornerà a segnare, come testimoniano le parole a Dazn di Marco Parolo

PAROLE – «Per me non esiste alcun problema Immobile. Ha sempre trascinato la Lazio fino a questo momento e lo farà fino a fine stagione. In questo momento ha bisogno di continuità, di giocare e di ritrovare il gol.»

«Il problema sarebbe capire perché invece la squadra sia troppo dipendente da lui. Da qui a fine stagione l’apporto di Ciro sarà fondamentale. Ha avuto due occasioni e non è riuscito a sfruttarle, ma credo che a fine anno arriverà a segnare almeno 15-16 gol.»

«In difficoltà? La Lazio soffre sempre squadre come l’Atalanta che giocano uomo su uomo, avrebbe avuto problemi anche con Felipe Anderson falso nove. L’importante è che si sblocchi e, per farlo, ha bisogno di mettere minuti nelle gambe»