Parolo: «La Lazio ti entra dentro. Quando giocavo osservavo Nesta, era straordinario»

Marco Parolo, ex calciatore della Lazio e opinionista di Dazn, ha parlato così della squadra di Baroni in occasione del match contro il Monza

PAROLE – «La Lazio oggi potrebbe andare a +7 sul Milan, una diretta rivale. Ci credono nella zona Champions. Io l’ho vissuto al mio primo anno con Pioli, c’era scetticismo a inizio stagione e poi siamo arrivati terzi. Questo perché si era costruito qualcosa di unico tra squadra e ambiente esterno che poi ti trascina. Nesta? La Lazio ti entra dentro, vuoi dare tutto per la squadra. C’è tanto di Lazio in Nesta, ma oggi per lui la cosa più bella sarà vincere con il Monza perché ne ha bisogno da adulto. Lui la scivolata la sapeva fare bene, io cercavo di osservarlo in mezzo al campo, arpionava la palla e usciva bene in modo elegante. Era straordinario».