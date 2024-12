Parolo: «Marusic? Sono contento per lui. Quel gol decisivo è il bello del calcio, ecco perché»

Marco Parolo, ex calciatore della Lazio, ha parlato così del difensore biancoceleste Adam Marusic dopo il gol contro il Lecce

Marco Parolo, durante il podcast di Dazn Step On Football, ha parlato così del giocatore della Lazio Adam Marusic e del suo gol contro il Lecce:

PAROLE – «È il bello del calcio. Da martoriato al gol decisivo ed è il bello del calcio, di quello che abbiamo fatto per anni dove tu passavi una settimana veramente dove ti facevi veramente mille domande quando avevi fatto una partita storta: “Ma sono ancora all’altezza?”, “Ma posso giocare?”, “Non ne becco una”. E la partita dopo che si saliva dentro quell’adrenalina e quella voglia, la vai a determinare o anche fai una gran partita e ti cambia totalmente il giudizio di quello che pensavi. Internamente lo sai, ma da calciatore vivi veramente degli alti e bassi interni molto forti e sono contento per lui perché reagisci subito. Tante volte pensavi al tifoso che la settimana prima ti aveva massacrato “Non ce la fai più, sei finito” a “Ma che gol hai fatto, sei un eroe”. Il calcio è così, è bello anche per questo e sono contento che sia stato proprio lui a farlo in questo modo. Ce ne sono tanti di esempi».