Parolo: «Ricordo quando Patric litigò con Inzaghi. Vi spiego cosa successe»

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha ricordato così un curioso episodio della sua esperienza biancoceleste

Marco Parolo, nel corso della trasmissione di Dazn Step on Football, ha ricordato un episodio tra Patric e Simone Inzaghi durante un Siviglia–Lazio in Europa League. Le sue parole:

PAROLE – «Patric viene sostituito dopo due minuti nel secondo tempo e invece di andare in panchina fila dritto negli spogliatoi. A quel punto Inzaghi lo ha inseguito nel tunnel, con Farris a corrergli dietro: non so cosa sia successo lì dentro, ma siamo rimasti due minuti senza allenatore. C’era stato un diverbio, ma dopo di ciò Patric ha continuato a giocare. Questo per far capire alla gente che le cose succedono, le discussioni ci possono stare, ma più il confronto è diretto più si riesce a chiarire e poi torna tutto come prima».