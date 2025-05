Parolo: «La Lazio continua a rimanere lì in lista, anche se la Champions è complicata. E su Pedro…». Le parole dell’ex giocatore

Le parole di Parolo nel podcast di Dazn.

PAROLE– « Fa due gol di lettura e posizione, Una pecca nella qualificazione col Bodo, che do a Baroni, è che lo voglio nei minuti finali. Non lo faccio partire dall’inizio, ma lo metto dentro dopo per la qualità e la personalità che ha come giocatore. Detto ciò la Lazio continua a rimanere lì in lista, anche se la Champions è complicata»