Parolo: «Scudetto? Secondo me è presto. Ecco a cosa punterei»

Marco Parolo, ex centrocampista biancoceleste ed attuale opinionista di Dazn, ha parlato così degli obiettivi della Lazio

Nel corso del nuovo programma in onda su Dazn, Step On Football, Marco Parolo ha parlato così degli obiettivi della Lazio di Marco Baroni:

PAROLE – «Scudetto? No secondo me è presto. Vanno prese anche delle contromisure rispetto al girone d’andata ma è una Lazio che può andare avanti e lottare per le prime quattro posizioni e sull’Europa League. Hai visto con l’Atalanta cosa vuol dire vincere una competizione europea».