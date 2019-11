Lazio, Parolo: «Andremo a Rennes con l’obiettivo di vincere!»

Lazio, Marco Parolo ha parlato al termine della sfida dell’Olimpico con il Cluj

Marco Parolo, centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Cluj. Ecco ciò che ha detto.

PARLA PAROLO – «Faremo il nostro, andremo a Rennes con l’obiettivo di vincere. Dovevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo creato, spesso sbagliamo a non chiudere prima le partite e, quando si avvicina il 90′, la stanchezza prende il sopravvento e gli avversari sfruttano la cosa a loro favore. I nuovi si stanno integrando bene. Nulla ci è precluso».

LAZIO, LAVORARE SERENI – Il centrocampista ha parlato anche a Lazio Style Channel: «l nostro obiettivo era vincere, per dare continuità ai risultati in campionato. Oggi è stata un’occasione per mettersi in mostra. Abbiamo iniziato bene, alla fine c’è stata un po’ di stanchezza. Novanta minuti sulle gambe ce l’avevano in pochi. Qualche situazione in ripartenza avremmo dovuta sfruttarla. Continuiamo a lavorare sereni e andiamo avanti. Adesso ci aspetterà l’ultima partita, dovremo vincere. Se poi di là faranno pareggio, non sarà quello a farci perdere la qualificazione. L’abbiamo persa con il Celtic».

RIMPIANTO CELTIC – «Fare 0 punti con il Celtic dove abbiamo dimostrato di non essere inferiori, fa male. La prima sconfitta con il Cluj può capitare, dovevamo ancora crescere e trovarci. Udinese? Vogliamo continuare su questo percorso. L’Udinese assomiglia al Cluj, sono molto fisici. Dovremo fare una partita ordinata con cattiveria e voglia di vincere. Sono felice della vittoria di oggi, chi gioca meno dimostra di tenere alla squadra. Complimenti a tutti».