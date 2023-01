Parolo alla Fiorentina: «Devono lavorare in modo perfetto per fare male a questa Lazio»

Marco Parolo ha parlato della partita che si terrà domenica tra Lazio e Fiorentina, facendo una considerazione sul club toscano. Ecco le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto Marco Parolo in vista della partita di domenica che vedrà scontrarsi Lazio e Fiorentina all’Olimpico. Ecco le sue parole

PAROLE– «La Fiorentina ha perso un giocatore fondamentale per Italiano come Torreira, perfetto per le caratteristiche che aveva. In queste giornate hanno perso tanti punti. La Fiorentina, dunque, deve trovare i giocatori cosiddetti trascinatori per uscire da questo momento buio, devono lavorare in modo perfetto per fare male a questa Lazio. Mercato? Chi segna costa. La Fiorentina ha pochi gol nei giocatori che ha in rosa. Ikone e Kouame non hanno mai segnato tanto. A fine stagione dovranno tirare le somme e fare gli acquisti mirati come ha fatto anche la Lazio negli ultimi anni»