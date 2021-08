Parolo, futuro da opinionista per lui: accordo con Dazn

Futuro da opinionista per l’ex centrocampista della Lazio Marco Parolo, che entra a fare parte della squadra di Dazn

Dopo il suo addio definitivo alla Lazio, si è parlato senza alcun dubbio tanto del futuro di Marco Parolo. Ed ecco che per l’ex centrocampista biancoceleste si aprono le porta di Dazn.

Infatti il nativo di Gallarate sarà opinionista della piattaforma streaming già a partire da sabato per Empoli-Lazio. «Si aggiungono infatti alla rosa degli opinionisti anche il centrocampista spagnolo Borja Valero, ex calciatore della Fiorentina e dell’Inter con una carriera maturata anche in Spagna, al Real Madrid; Marco Parolo, che di recente ha lasciato la Lazio e si prepara per una nuova avventura professionale», questo l’annuncio di Dazn stessa.