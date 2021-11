Parolo: «Gara della Juve preparata alla perfezione»

Marco Parolo, ex centrocampista biancoceleste, ha commentato la prestazione dei bianconeri ai microfoni di DAZN

Parolo ha commentato la prestazione della compagine bianconera, che ha sconfitto per due a zero la Lazio di Maurizio Sarri. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatore capitolino, ai microfoni di DAZN:

«L’hanno preparata così, hanno accettato che la Lazio tenesse la palla per colpire in contropiede. Vittoria meritata, si è mosso benissimo il centrocampo e nella ripresa Chiesa ha preso per mano la squadra e si è visto»