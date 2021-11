Lazio Juventus 0-2: Bonucci firma l’aggancio in classifica

Allo stadio Olimpico, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Lazio e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo stadio “Olimpico”, Lazio e Juventus si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2021/22

Sintesi Lazio Juventus 0-2 MOVIOLA

1′- Inizia il match

7′ – Prova a spingere la Lazio con un paio di conclusioni da fuori respinte dalla difesa

10′ – Occasione Lazio – incursione di Lazzari, imbucato da Felipe Anderson, Perdo manca il tocco vincente da due passi

14′ – Infortunio per Danilo – il difensore della Juventus costretto ad uscire in barella, entra Kulusevski

19′ Protesta la Juve – timite protese per un contatto in area biancoceleste per un contatto tra Cataldi e Morata

19′ Di Bello richiamato al Var

19′ Dopo una rapida revisione Di Bello assegna il calcio di rigore

22′ – GOL DELLA JUVE – Bonucci trasforma il rigore, Reina intuisce ma non può nulla.

33′- Ci prova Milinkovic su punzione, tiro fuori deviato dalla barriera

35′ Occasione Lazio – Milinkovic tira dalla distanza, blocca Szczesny

40′ Occasione Juve – Cuadrado serve Morata che da solo a centro area prova il tiro in acrobazia ma calcia alto

45’+ 4 Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Occasione Juve – Kulusevski si mette in proprio punta l’area e calcia attento Reina

48′ Occasione Juve – sugli sviluppi di calcio d’angolo dopo una mischia Bonucci è il più rapido ma non centra la porta

67′ La Juve si chiude e prova a far male in contropiede

75′ – Occasione Juve – Kean subito pericoloso, salva la difesa

78′ Occasione Lazio – Milinkovic appoggia di testa per Muriqi, l’attaccante solo da due passi non ci arriva per poco

80′ CALCIO DI RIGORE PER LA JUVENTUS – Reina sbaglia l’uscita, poi in ripegamento ferma in maniera irregolare Chiesa

81′ GOL DELLA JUVENTUS – Bonucci trasforma il rigore e firma la doppietta

90+4′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Lazio Juventus 0-2: risultato e tabellino

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni. All. Sarri. A disp. Akpa Akpro, Adamonis, Strakosha, Basic, Radu, Romero, Patric, Leiva, Escalante, Vavro, Moro, Muriqi

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Chiesa, Morata. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Rugani, Arthur, Bentancur, Kulusevski, Kean, Kaio Jorge

ARBITRO: Di Bello

AMMONITI: 27′ Cuadrado; 42′ Hysaj; 80′ Reina; 81′ Luis Alberto; 90’+1 Sarri; 90’+1 Allegri

MARCATORI: 22′ 81′ Bonucci;