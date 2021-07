Trezeguet: «In passato sono stato vicino alla Lazio»

Trezeguet ha ammesso di esser stato, in passato, vicino all’approdo alla Lazio: queste le parole del francese

David Trezeguet, in una lunga intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato anche del suo passato, ammettendo di essere stato vicino alla Lazio. Queste le sue parole:

«Ho rischiato di giocare per altri club italiani: Fiorentina, Lazio e forse Milan. Più di tutti però per la Roma. Credo fosse una scelta tra me e Fabio Junior, non si sono accordati col Monaco e hanno preso lui»