Tare: «Importante dare continuità. Inzaghi? Nessun incontro»

Igli Tare ha parlato nel pre partita del match tra Lazio e Torino. Queste le parole del direttore sportivo ai microfoni di Sky Sport.

STAGIONE – «Abbiamo lottato fino alla partita con la Fiorentina per un posto in Champions. Quella sconfitta è stata decisiva. Comunque è importante qualificarsi in Europa League. Giocare in Europa per noi è fondamentale».

RINNOVO INZAGHI – «Non c’è stato recentemente alcun incontro. Dopo la partita con il Sassuolo ci siederemo insieme e chiuderemo quest’argomento. Simone sa cosa pensiamo noi e noi sappiamo cosa pensa lui».