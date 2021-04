Stromberg: «Vedo la Lazio fuori dalla zona Champions»

Stromberg, ex Atalanta, ha detto la sua sulla corsa per un posto in Champions: ecco le sue parole

Stromberg, ex storico dell‘Atalanta, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, analizzando la corsa Champions League e le possibilità delle squadre in lotta per un posto nella massima competizione europea.

L ’ex orobico vede la Lazio, fuori dalle prime quattro, nonostante le ultime tre vittorie consecutive ottenute dai biancocelesti. Queste le sue parole: «Vado secco sulla classifica attuale: Milan, Atalanta e Juventus. Fuori Napoli, Roma e Lazio».