Sacchi puntualizza: «I giocatori dovranno ascoltare Sarri»

In un’intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il gioco di alcune squadre, soffermandosi molto sulla Lazio e quindi sulle idee di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

«Finalmente Sarri è tornato in panchina e tutto il movimento ne trarrà giovamento. La sue squadre sono sempre armoniose, si vede la mano del direttore d’orchestra che chiama a suonare ora i violini e ora i fiati. Quand’era alla Juve non hanno acquistato gli uomini di cui lui aveva bisogno per realizzare sul campo le sue idee. Alla Lazio spero lo facciano e spero che lui riesca a convincere i giocatori a seguirlo,perché di una cosa sono certo: Sarri è il calcio. Ho un solo dubbio: come si adatteranno ragazzi abituati a muoversi secondo le idee che aveva Inzaghi e che all’improvviso si trovano catapultati in un altro mondo? Dovranno dare fondo, oltre che alla professionalità, alla loro umiltà, qualità fondamentale anche nella vita. Sarri è un grandissimo maestro, devono avere l’intelligenza e la disponibilità ad ascoltare: ecco il requisito necessario».