Ruben Sosa: «Eravamo fortissimi. Io e Riedle come fratelli»

Ruben Sosa, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, è tornato sulla sua avventura alla Lazio e ha spiegato il suo rapporto con Riedle. Queste le sue parole:

«Ho un ricordo bellissimo di quando giocai nella Lazio contro il Napoli di Maradona che poi vinse lo scudetto. In quegli anni c’erano tantissimi campioni in Serie A. Con Riedle siamo ancora come fratelli, insieme eravamo davvero una grande coppia. Il terzo straniero era Thomas Doll: quella era una Lazio davvero forte».