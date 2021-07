Patric: «Possiamo divertirci molto. Luiz Felipe merita di arrivare al top»

Patric ha parlato al termine dell’amichevole contro il Fiori Barp Mas: queste le parole del difensore spagnolo

SENSAZIONI – «Ci divertiamo, anche se i muscoli non sono freschissimi. Però si vede una mentalità giusta, quella che vuole il mister. Le novità? Sicuramente una grande intensità. Stiamo via via capendo che cosa vuole l’allenatore. Cerchiamo di avere un calcio veloce e sono convinto che ci divertiremo un sacco»

RUOLO – «Mi trovo bene in qualsiasi ruolo. Posso giocare dappertutto e sono sempre a disposizione. Poi conosco i miei compagni da anni».

COMPAGNI – «Oggi erano tanti gli spagnoli in campo e sono felice anche per questo. Luis Alberto poi ha una grande qualità, come Milinkovic. Voglio però elogiare anche Luiz Felipe. Lui si impegna sempre e mi piace come gioca. Speriamo che quest’anno riesca a non avere infortuni. Si merita di arrivare al top e ha tutto per farlo».