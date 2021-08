Orsi: «La Lazio è ancora incompleta. E su Correa...»

Fernando Orsi ha commentato il calciomercato della Lazio, soffermandosi anche sulla situazione di Joaquin Correa

MERCATO – «Per la Lazio adesso inizia un era con la difesa a quattro, ma la rosa mi appare ancora incompleta. Servono esterni, uno per fascia e un sostituto di Leiva o un titolare in sua sostituzione. Forse potrebbe servire un difensore centrale. La rosa va ancora completata e quindi dare un giudizio adesso è prematuro. Sarri è un valore aggiunto ma deve essere messo in grado di lavorare con calciatori adatti».

CORREA – «Correa al momento sarebbe un’alternativa a Lautaro, ma i nerazzurri hanno altri calciatori, come ad esempio Sanchez. Servirà capire se ci sarà la voglia di spendere 30 milioni senza cedere i vari Vidal e quelli che hanno contratti importanti. Certamente è un pallino di Inzaghi, sa benissimo cosa può offrirgli, ma non so se sia semplice prenderlo».