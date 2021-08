Morace: «Partenza difficile, ma vanno affrontate tutte. E sul mercato...»

Carolina Morace ha analizzato il calendario di Serie A della sua Lazio Women: queste le parole dell’allenatrice

Carolina Morace, intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio, ha analizzato campionato, calendario e mercato della sua Lazio Women. Queste le sue parole:

CALENDARIO – «La Sampdoria è una squadra abituata a fare la Serie A, quindi non sarà semplice. Poi con Milan e Inter sarà complicato, perché hanno ambizioni. Noi dovremmo capire fin da subito che la Serie A è diversa dalla Serie B. Calendario? Bisogna affrontarle tutte, anche perché non sai come stai durante la stagione. Noi dovremmo essere pronte. Ora noi abbiamo bisogno di fare amichevoli per trovare ritmo».

OBIETTIVI – «Noi vogliamo fare bene. Abbiamo mantenuto l’ossatura dell’anno scorso con degli innesti di livello. L’obiettivo è la salvezza, ma io punto a ottenere il massimo dalle giocatrici. Mercato? Ci servono ancora due pedine, ma le nuove si stanno inserendo molto bene».

TIFOSI – «Sicuramente ci è mancato la spinta del pubblico, ma anche noi siamo mancate al pubblico. Peccato, perché è stata una cavalcata importante. Vedremo di farci ammirare quest’anno».

AVVERSARIE – «La Roma sta crescendo bene. Loro sono già una squadra da Serie A. Ma non ci faremo trovare pronte e dimostreremo di essere da Serie A. Vedo sempre la Juventus favorita, ma l’anno scorso sono mancate le avversarie: Milan, Inter e Fiorentina».