Mancini: «Immobile e Belotti come me e Vialli? Lo spero»

Mancini durante Sogno Azzurro ha parlato anche di Immobile e Belotti e di una possibile eredità: le sue dichiarazioni

Mancini durante Sogno Azzurro ha parlato anche di Immobile e Belotti e di una possibile eredità: quella dei gemelli del gol,, rappresentati da lui e da Vialli. Queste le sue parole:

«Loro come me e Vialli? Lo spero. Si conoscono bene anche se non giocano nella stessa squadra come noi. Sono molto affiatati. Dipenderà da me, dovrei farli giocare insieme un po’ di più, finora ci sono riuscito poco».