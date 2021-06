Liverani: «Sarri è un’ottima scelta per la Lazio. Può dare tanto»

Fabio Liverani ha detto la sua sull’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio: queste le sue parole

L’ex allenatore del Parma Fabio Liverani ha detto la sua sull’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sportitalia:

«Credo che lui sia un ottimo allenatore. Da Empoli in poi ha avuto grande crescita. E poi ha dei principi di gioco ben delineati, ha una sua metodologia e chi lo sceglie sa quello che gli può dare. Va messo in condizioni di esprimere il suo calcio, ma sicuramente sarebbe un’ottima scelta per la Lazio»