Leiva: «Felicissimo di Sarri. Ritorno in Brasile? Vorrei, ma...»

Lucas Leiva ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sia su Maurizio Sarri che sul suo futuro: le sue parole

Lucas Leiva si è raccontato ai microfoni di Espn Brasil. Tanti gli argomenti toccati dal centrocampista brasiliano della Lazio, tra cui il suo futuro, il suo possibile ritorno in Brasile per finire la carriera e l’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste.

RITORNO A CASA – «Tornare in Brasile? Mi piacerebbe, ma negli ultimi anni sono stato molto attento nel parlarne. Infatti, nel momento in cui dici di volerlo,la gente pensa che sia un qualcosa che debba succedere subito. In più non va dimenticato che io ho 34 anni. In molti potrebbero dire che, a un certo punto, potrebbe anche non servire più un mio ritorno».

SARRI E FUTURO – «Ora alla Lazio è arrivato un nuovo allenatore. Sto imparando delle cose nuove e sono molto felice. Futuro? Ho un altro anno di contratto con la Lazio. Ripeto, mi piacerebbe tornare in Brasile ma per me è comunque difficile pianificare. Non voglio creare alcun tipo di aspettativa».