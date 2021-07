Guidolin: «Sarà interessante il duello tra Sarri e Mourinho»

Guidolin ha analizzato il prossimo campionato di Serie A, soffermandosi anche sul duello tra Sarri e Mourinho

Guidolin ha analizzato il prossimo campionato di Serie A, soffermandosi anche sul derby di Roma e quindi sul duello tra Sarri e Mourinho. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Per farsi un’idea più chiara bisogna aspettare la chiusura del mercato, perché tante cose possono cambiare. Nel frattempo, però, si può dire che sarà una Serie A piena di allenatori di grande livello. Derby Mourinho-Sarri? Sarà interessante sotto ogni punto di vista. Sono contento del ritorno in Italia di Josè e mi piacerà commentare le sue partite. Si vede che ha voglia di far bene. Sarri ripartirà dalle sue idee, dalla ricerca della vittoria attraverso il bel gioco. Non so se alla Juve abbia dovuto scendere a patti con lo spogliatoio, tradendo un po’ le sue idee, ma anche in bianconero a sprazzi ha fatto vedere buone cose. E ha vinto lo scudetto: non dimentichiamolo».