Graziani è convinto: «Immobile crescerà con Sarri»

Ciccio Graziani ha voluto dire la sua sulla questione Ciro Immobile e Nazionale, che tanto sta facendo discutere

Le prestazioni di Ciro Immobile con la Nazionale sono l’argomento di questi giorni. A dire la sua è stato anche Ciccio Graziani, ex attaccante e ora opinionista. Queste le sue parole ai microfoni de Il Corriere della Sera:

«L’attacco dell’Italia segna troppo poco, ma Ciro crescerà con Sarri. Domenica doveva tirare lui il rigore. Il Mondiale non è a rischio. Il falso nove? Non mi sembra la soluzione, se Belotti non c’è allora si punti su Raspadori».