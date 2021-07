Giordano: «Luis Alberto? Forse c’è qualche squadra interessata a lui»

Bruno Giordano ha detto la sua sulla situazione Luis Alberto, che sta tenendo banco in casa Lazio negli ultimi giorni

Bruno Giordano, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha detto la sua sulla situazione Luis Alberto, che tanto ha fatto parlare negli ultimi giorni. Questo il suo pensiero:

«Se ha fatto questo per forzare la mano, lo spagnolo non penso che chiederà scusa. Se ha fatto questa mossa è perché forse ha una squadra alle spalle e interessata a lui. Altrimenti non si spiega il perché di questo comportamento».